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27 ноября, 11:47
НовостиСемья

В преддверии Дня матери девять многодетных семей Калмыкии удостоились почетного знака «За заслуги в воспитании детей»

В преддверии Дня матери девять многодетных семей Калмыкии удостоились почетного знака «За заслуги в воспитании детей»

Указом Главы Калмыкии Бату Хасикова этой высокой награды удостоились семьи:

Савра и Акзии Киченеевых из Ики-Бурульского района,

Григория и Валентины Очировых из Кетченеровского района,

Мергена и Ольги Нактановых из Лаганского района,

Гаврила и Булган Надвидовых из Малодербетовского района,

Владимира и Елены Мирошниченко из Черноземельского района,

Сергея и Елены Бабенко из Яшкульского района,

Элистинцы - Гаря и Роза Сангаджиевы, Александр и Баира Кокшаевы, Саранг и Амра Дорджи-Горяевы.

Отметим, что вместе с почетным знаком семьи получат единовременное денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей из республиканского бюджета. Все награды, в связи эпидемиологической обстановкой, будут вручены на местах сотрудниками местного самоуправления.

Кстати, знак отличия является высшей степенью выражения общественного признания заслуг многодетных родителей в воспитании детей. За все время существования этой награды в республике ее получили уже 229 многодетных семей. 

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