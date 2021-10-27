В преддверии Дня матери девять многодетных семей Калмыкии удостоились почетного знака «За заслуги в воспитании детей»
Указом Главы Калмыкии Бату Хасикова этой высокой награды удостоились семьи:
Савра и Акзии Киченеевых из Ики-Бурульского района,
Григория и Валентины Очировых из Кетченеровского района,
Мергена и Ольги Нактановых из Лаганского района,
Гаврила и Булган Надвидовых из Малодербетовского района,
Владимира и Елены Мирошниченко из Черноземельского района,
Сергея и Елены Бабенко из Яшкульского района,
Элистинцы - Гаря и Роза Сангаджиевы, Александр и Баира Кокшаевы, Саранг и Амра Дорджи-Горяевы.
Отметим, что вместе с почетным знаком семьи получат единовременное денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей из республиканского бюджета. Все награды, в связи эпидемиологической обстановкой, будут вручены на местах сотрудниками местного самоуправления.
Кстати, знак отличия является высшей степенью выражения общественного признания заслуг многодетных родителей в воспитании детей. За все время существования этой награды в республике ее получили уже 229 многодетных семей.