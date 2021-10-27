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27 ноября, 10:33
НовостиКультура

Передвижная выставочная галерея «Зурач» стартует уже на следующей неделе

Передвижная выставочная галерея «Зурач» стартует уже на следующей неделе

Эту тему обсудили на брифинге основатель проекта Виктория Инджикова, художественный руководитель Калмыцкого государственного театра кукол «Джангар» Зоя Хонхолджинова и Народный художник Калмыкии Александр Поваев.

С 29 ноября, на протяжении недели, жители села Малые Дербеты смогут любоваться творчеством калмыцких художников, скульпторов, фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства. В их работах ярко выражен особый колорит, культура и природа степного края. Ожидается торжественное открытие и театрализованное представление артистов театра кукол «Джангар».

До конца года передвижная галерея картин как  прославленных, так и начинающих художников побывает в трех районах республики. А в следующем году во всех остальных.

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