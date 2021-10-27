Передвижная выставочная галерея «Зурач» стартует уже на следующей неделе

Эту тему обсудили на брифинге основатель проекта Виктория Инджикова, художественный руководитель Калмыцкого государственного театра кукол «Джангар» Зоя Хонхолджинова и Народный художник Калмыкии Александр Поваев.

С 29 ноября, на протяжении недели, жители села Малые Дербеты смогут любоваться творчеством калмыцких художников, скульпторов, фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства. В их работах ярко выражен особый колорит, культура и природа степного края. Ожидается торжественное открытие и театрализованное представление артистов театра кукол «Джангар».

До конца года передвижная галерея картин как прославленных, так и начинающих художников побывает в трех районах республики. А в следующем году во всех остальных.