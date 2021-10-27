Петр Тимофеевич Надбитов - Почётный гражданин Яшкульского района

Это почетное звание руководителю коллектива "Ойраты", мэтру калмыцкого танца вручил первый заместитель главы администрации Яшкульского РМО Владимир Санграев. Он обратился к жителям района и артистам перед началом концерта, после чего поблагодарил Петра Тимофеевича за бесценный вклад в развитие и сохранение национальной культуры и искусства калмыцкого народного творчества.



Награждение состоялось вчера вечером в Яшкуле, куда с концертной программой прибыл театр танца с концертной программой из лучших номеров - это «Дербетовский тавшур», «Журавли», «Дамджг», «Ишкмдг», «Чичрдг» и др.