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27 ноября, 13:57
НовостиКультура

Петр Тимофеевич Надбитов - Почётный гражданин Яшкульского района

Петр Тимофеевич Надбитов - Почётный гражданин Яшкульского района

Это почетное звание руководителю коллектива "Ойраты", мэтру калмыцкого танца вручил первый заместитель главы администрации Яшкульского РМО Владимир Санграев. Он обратился к жителям района и артистам перед началом концерта, после чего поблагодарил Петра Тимофеевича за бесценный вклад в развитие и сохранение национальной культуры и искусства калмыцкого народного творчества.

Награждение состоялось вчера вечером в Яшкуле, куда с концертной программой прибыл театр танца с концертной программой из лучших номеров - это «Дербетовский тавшур», «Журавли», «Дамджг», «Ишкмдг», «Чичрдг» и др.

 

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