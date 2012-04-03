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16 февраля, 12:19
НовостиЭкономика

Посчитать и помочь. В России продолжается экономическая перепись малого бизнеса

Посчитать и помочь. В России продолжается экономическая перепись малого бизнеса

 Она стартовала в начале года и должна завершиться 1 апреля. Участие в ней принимают индивидуальные предприниматели, малые и микропредприятия. Им необходимо предоставить данные о своей деятельности в Росстат. Корреспонденты «Вести Калмыкия» разбирались сколько, по данным ведомства, индивидуальных предпринимателей и небольших предприятий Калмыкии уже присоединились к переписи и что будет, если вообще ее проигнорировать? Подробнее расскажем в дневном выпуске в 14:30.

 

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