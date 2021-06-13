Суточный прирост заболевших COVID-19 - почти 100 человек. Эти показатели держатся вот уже неделю. В таких условиях - необходимо ещё тщательнее соблюдать меры профилактики. Возобновлены рейды по местам массового скопления людей. В одном из них - по заведениям общественного питания - побывала наша съемочная группа.

В центре внимания мониторинговой группы – заведения общественного питания в восточной части города. В этот раз проверку проводит Республиканская служба финансово-бюджетного контроля. К одному из кафе нареканий нет – персонал использует маски и перчатки, имеется их запас. Также, как и дезинфицирующих средств. Для безопасности посетителей установлены рециркуляторы. А сотрудники регулярно проходят термометрию. Всё это запротоколировано.

В этот раз контрольная группа успела проверить 3 заведения общественного питания. Ни в одном нарушения не были зафиксированы: в помещениях установлены рециркуляторы, соблюдаются практически все меры защиты. Например, столы обрабатываются после каждого клиента. Сотрудники кафе заверяют, что заботятся о безопасности и посетителей, и своих коллег.

Итоги ночного рейда комиссия назвала удовлетворительными. Отсутствие нарушений говорит о сознательности предпринимателей и обслуживающего персонала, отметил начальник контрольно-правового отдела ответственного ведомства Вячеслав Эрдниев. Да и посетителей в традиционное для отдыха время в заведениях не так уж много. Все с пониманием относятся к проверкам, учитывая сложившуюся в регионе эпидемиологическую ситуацию.

В ведомстве напомнили, что цель рейда – не наказать, а уведомить о выявленных нарушениях, чтобы они в оперативном порядке были устранены. Это, по сути, профилактическая работа ради безопасности каждого человека.

Но требования от этого не становятся менее жесткими. А свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса может внести каждый. Достаточно следовать рекомендациям санитарного ведомства: ограничить контакты, избегать мест массового пребывания людей. И даже если вы вакцинировались, маски и перчатки, по-прежнему, обязательны. Только совместными усилиями можно победить этот коварный недуг.