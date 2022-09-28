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24 ноября, 11:21
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В посёлке Песчаный Приютненского района готовится к открытию офис врачей общей практики

В посёлке Песчаный Приютненского района готовится к открытию офис врачей общей практики

Здание построено в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Оно заменило обветшалую постройку 50-ых годов. Всё это время местные жители, а это более 600 человек, были вынуждены получать медпомощь в ненадлежащих условиях. Без воды, нормального санузла, а иной раз, и без тепла.

Теперь в их распоряжении красивый, уютный, обустроенный офис с новой мебелью и современным оборудованием. В здании ведутся последние приготовления, в ближайшее время оно откроет свои двери для пациентов.

Фото: minzdrav.kalmregion.ru

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