24 ноября, 11:49
Жители поселка Яшкуль присоединились к Международной акции "Сад Памяти"
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Она стартовала днем ранее, на территории центрального парка. Временно исполняющий полномочия главы района Владимир Санграев отметил масштабность и значимость мероприятия, проводимого по инициативе Президента Владимира Путина по всей стране.
Она стартовала днем ранее, на территории центрального парка. Временно исполняющий полномочия главы района Владимир Санграев отметил масштабность и значимость мероприятия, проводимого по инициативе Президента Владимира Путина по всей стране.
Всего на территории района будут высажены 500 саженцев. Как дань памяти воинам, отважно сражавшимся и погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Фото: minstroy.kalmregion.ru