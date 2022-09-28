Жители поселка Яшкуль присоединились к Международной акции "Сад Памяти"

Она стартовала днем ранее, на территории центрального парка. Временно исполняющий полномочия главы района Владимир Санграев отметил масштабность и значимость мероприятия, проводимого по инициативе Президента Владимира Путина по всей стране.



Всего на территории района будут высажены 500 саженцев. Как дань памяти воинам, отважно сражавшимся и погибшим в годы Великой Отечественной войны.



Фото: minstroy.kalmregion.ru