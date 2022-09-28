24 ноября, 10:53
Сегодня в Национальной библиотеке Амур-Санана состоится вечер мужества и доблести "Славный сын калмыцкого народа"
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Он посвящен 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Эрдни Деликова. О его героическом подвиге и о легендарной 110-ой отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, в составе которой воевал Деликов, расскажет доктор исторических наук Уташ Очиров.
Он посвящен 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Эрдни Деликова. О его героическом подвиге и о легендарной 110-ой отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, в составе которой воевал Деликов, расскажет доктор исторических наук Уташ Очиров.
Отважному земляку свои стихотворения посвятят учащиеся школ Элисты. Для них будет продемонстрирован фильм о его жизненном и боевом пути.