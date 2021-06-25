В посёлке Комсомольский ведётся работа по благоустройству рыночной площади

Новый объект возводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день там установлено ограждение и светильники, выложена тротуарная плитка. Оборудован подиум для рекламных конструкций с надписью на двух языках: «Я люблю Комсомольский». Также на территории предусмотрены навесы и умные скамейки, они позволят отдыхающим заряжать гаджеты.