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19 июля, 11:38
НовостиСтроительство

В посёлке Комсомольский ведётся работа по благоустройству рыночной площади

В посёлке Комсомольский ведётся работа по благоустройству рыночной площади

Новый объект возводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день там установлено ограждение и светильники, выложена тротуарная плитка. Оборудован подиум для рекламных конструкций с надписью на двух языках: «Я люблю Комсомольский». Также на территории предусмотрены навесы и умные скамейки, они позволят отдыхающим заряжать гаджеты.

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