Начался ремонт проезжей части по улице Пушкина в селе Троицкое

Здесь будет двухслойное сплошное асфальтовое покрытие, новые дорожные знаки и горизонтальная разметка на расстоянии 537 метров. Кроме этого, будут построены тротуары до территории детского сада «Харада», Троицкой гимназии имени Городовикова, а также до Пенсионного фонда общей протяженностью более километра. Работы будут завершены к концу лета. Также в Троицком продолжается ремонт автодорог по улице 40 лет Октября. Следующие на очереди улицы Островского, Колхозная и Партизанская.