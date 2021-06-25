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19 июля, 10:50
НовостиСтроительство

Начался ремонт проезжей части по улице Пушкина в селе Троицкое

Начался ремонт проезжей части по улице Пушкина в селе Троицкое

Здесь будет двухслойное сплошное асфальтовое покрытие, новые дорожные знаки и горизонтальная разметка на расстоянии 537 метров. Кроме этого, будут построены тротуары до территории детского сада «Харада», Троицкой гимназии имени Городовикова, а также до Пенсионного фонда общей протяженностью более километра. Работы будут завершены к концу лета. Также в Троицком продолжается ремонт автодорог по улице 40 лет Октября. Следующие на очереди улицы Островского, Колхозная и Партизанская.

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