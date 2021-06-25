Малодербетовцы вошли в число районов где 50 процентов населения получили прививку от коронавируса

Спутник ВИ, Ковивак и Эпивак-корона – здесь используют все три препарата. По данным главного врача ЦРБ Евгении Сулуковой, вакцинация ждет 4803 человек. Работают шесть пунктов. Впереди новый учебный год, а потому студенты стремятся заранее обезопасить себя. Каждый день сюда приходят несколько человек, но стараются не создавать очереди. Медицинские работники также осуществляют выезды на дом. Содействие оказывает и комплексный центр социального обслуживания населения «Нарта», они доставляют маломобильных граждан. Более подробная информация будет представлена в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.