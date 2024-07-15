17 июля, 12:54
 35 °C
96,26
88,28
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 июля, 08:52
НовостиСобытие

В посёлке Хулхута Яшкульского района благоустраивают тротуар

В посёлке Хулхута Яшкульского района благоустраивают тротуар

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

На сегодняшний день близятся к завершению работы по улице Дружбы протяженностью 300 метров. Проект реализуется администрацией СМО по программе «Инициативное бюджетирование», которая позволяет сельским жителям участвовать в решении вопросов местного значения. В рамках проекта планируется установка уличных фонарей.

Благоустройство поселка является важным для хулхутинцев, которые выступают за обновление и создание благоприятных условий в родном посёлке.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия