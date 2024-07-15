В посёлке Хулхута Яшкульского района благоустраивают тротуар

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

На сегодняшний день близятся к завершению работы по улице Дружбы протяженностью 300 метров. Проект реализуется администрацией СМО по программе «Инициативное бюджетирование», которая позволяет сельским жителям участвовать в решении вопросов местного значения. В рамках проекта планируется установка уличных фонарей.

Благоустройство поселка является важным для хулхутинцев, которые выступают за обновление и создание благоприятных условий в родном посёлке.