17 июля, 12:54
 35 °C
96,26
88,28
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 июля, 09:52
НовостиСобытие

Участники СВО смогут получать медпомощь в обычных поликлиниках

Участники СВО смогут получать медпомощь в обычных поликлиниках

С предложением их обеспечить амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска выступил Министр обороны России Андрей Белоусов. В Элисте военные смогут получить помощь в ресбольнице и перинатальном центре.

Это решит проблему медобеспечения участников специальной военной операции, ведь в ряде регионов отсутствуют военно-медицинские организации минобороны, а у военных нет полиса обязательного медицинского страхования.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия