Участники СВО смогут получать медпомощь в обычных поликлиниках
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С предложением их обеспечить амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска выступил Министр обороны России Андрей Белоусов. В Элисте военные смогут получить помощь в ресбольнице и перинатальном центре.
Это решит проблему медобеспечения участников специальной военной операции, ведь в ряде регионов отсутствуют военно-медицинские организации минобороны, а у военных нет полиса обязательного медицинского страхования.