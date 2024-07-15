Участники СВО смогут получать медпомощь в обычных поликлиниках

С предложением их обеспечить амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска выступил Министр обороны России Андрей Белоусов. В Элисте военные смогут получить помощь в ресбольнице и перинатальном центре.

Это решит проблему медобеспечения участников специальной военной операции, ведь в ряде регионов отсутствуют военно-медицинские организации минобороны, а у военных нет полиса обязательного медицинского страхования.