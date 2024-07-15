Сегодня православные Калмыкии отмечают Царские дни Святых Царственных Страстотерпцев

Это череда памятных мероприятий, посвященных духовному подвигу царя-императора Николая II и членов его семьи: царицы Александры Федоровны, цесеревича Алексея, Великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, завершивших свои дни в Екатеринбурге в июле 1918 года.

Накануне в храме Святого Цесаревича Алексия в городе Городовиковск прошло Всенощное бдение, а сегодня там пройдет Поздняя Божественная литургия.