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17 июля, 08:45
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Сегодня православные Калмыкии отмечают Царские дни Святых Царственных Страстотерпцев

Сегодня православные Калмыкии отмечают Царские дни Святых Царственных Страстотерпцев

Это череда памятных мероприятий, посвященных духовному подвигу царя-императора Николая II и членов его семьи: царицы Александры Федоровны, цесеревича Алексея, Великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, завершивших свои дни в Екатеринбурге в июле 1918 года.

Накануне в храме Святого Цесаревича Алексия в городе Городовиковск прошло Всенощное бдение, а сегодня там пройдет Поздняя Божественная литургия.

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