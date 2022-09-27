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20 октября, 11:59
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В посёлке Алцынхута Кетченеровского района появился ещё один обустроенный уголок, где труженики села могут отдохнуть и пообщаться

В посёлке Алцынхута Кетченеровского района появился ещё один обустроенный уголок, где труженики села могут отдохнуть и пообщаться

Парк находится в самом центре села, где традиционно проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Здесь созданы все условия, выложили тротуарную плитку с бордюрами, установили фонарные столбы, парковые скамейки и урны, высадили деревья и кустарники.

Это стало возможным благодаря реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", реализуемой профильным ведомством. Всего в рамках ведомственного проекта из федерального бюджета было выделено свыше 4 млн. руб, отметили в региональном Минсельхозе.

Фото из соцсетей Министерства сельского хозяйства Калмыкии.

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