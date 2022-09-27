Учителя-калмыковеды получат единовременную выплату 50 тысяч рублей

Такое решение принято по итогам заседания комиссии Минобразования и науки Калмыкии. В качестве подъемного капитала комиссия назначила выплату 50 тысяч рублей учителям-калмыковедам школы №15 Элисты и Троицкой средней школы – Цаган Буваевой и Диане Манджиевой.



Молодым педагогам полагается единовременная денежная выплата в 200 тысяч рублей, если они работают в городских школах, и 300 тысяч при трудоустройстве в сельской местности.



Дополнительно к этой сумме они получают и региональные выплаты 50 тысяч рублей. С 2015 года эти выплаты получили 22 молодых учителя калмыцкого языка и литературы, сообщили в министерстве.