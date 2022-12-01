11 апреля, 09:28
В Постпредстве РК прошло культурное мероприятие, направленное на укрепление межэтнических связей
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В рамках межнационального проекта "Дружная Москва" гости смогли познакомиться с историей калмыцкого народа через музыку, танцы, кулинарию и презентацию национальных костюмов. Мероприятие подчеркнуло важность сохранения культурного наследия и продвижения его среди молодого поколения. Сообщает телеграмм постпредства.
В рамках межнационального проекта "Дружная Москва" гости смогли познакомиться с историей калмыцкого народа через музыку, танцы, кулинарию и презентацию национальных костюмов. Мероприятие подчеркнуло важность сохранения культурного наследия и продвижения его среди молодого поколения. Сообщает телеграмм постпредства.
Фото: t.me/postpredstvo_kalmykia