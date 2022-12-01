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11 апреля, 09:28
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В Постпредстве РК прошло культурное мероприятие, направленное на укрепление межэтнических связей

В Постпредстве РК прошло культурное мероприятие, направленное на укрепление межэтнических связей

В рамках межнационального проекта "Дружная Москва" гости смогли познакомиться с историей калмыцкого народа через музыку, танцы, кулинарию и презентацию национальных костюмов. Мероприятие подчеркнуло важность сохранения культурного наследия и продвижения его среди молодого поколения. Сообщает телеграмм постпредства.

Фото: t.me/postpredstvo_kalmykia

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