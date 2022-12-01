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11 апреля, 08:57
Новости

Сегодня дети со всей Калмыкии могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа-2023"

Сегодня дети со всей Калмыкии могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа-2023"

В 2023 году отмечается 305-летие полиции России. Отправить свои работы могут школьники от 6 до 14 лет. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД по РК. Для участия ребятам необходимо сделать поделку из любого материала: текстиля, дерева, полимерной глины или пластилина.

Отметим, прием работ завершается 24 апреля.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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