В поселке Яшкуль появилась улица Героя России Натальи Качуевской

А на доме N56 открыта мемориальная доска. Мероприятия приурочены к 100-летию отважного санинструктора 105-го гвардейского стрелкового полка 28-й армии, героически погибшей под Хулхутой в годы Великой Отечественной войны.

Красивая и талантливая, она могла бы стать актрисой, а была единственной надеждой раненых на поле боя и в тылу. В ноябре 42-го, в ожесточенном поединке с немецко-фашистскими захватчиками 20-летняя медсестра Наташа Качуевская, спасла жизни более 70 солдат. А когда блиндаж, где находились раненые красноармейцы, окружила группа немцев, Наталия, вооружившись винтовкой, вступила с ними в неравный бой. Похоронили ее на месте гибели, недалеко от Хулхуты. Позднее останки перенесли в братскую могилу в поселке Яшкуль. Ее подвиг отмечен боевыми наградами. А в мае 1997 года Наталии Качуевской было присвоено Звание Героя России.

В районе свято чтят память об отважной защитнице Родины. Одна из улиц в райцентре названа ее именем, открыта мемориальная доска.

В мероприятиях по увековечению памяти фронтовиков, защитников Отечества активное участие принимают сотрудники регионального управления Следственного комитета. По их инициативе и состоялся митинг в Яшкуле, посвященный столетию Наталии Качуевской.

По словам Павла Шогджиева, преподавателя Яшкульской многопрофильной гимназии имени Хаглышевой, в образовательных учреждениях района особое внимание уделяют военно-патриотическому воспитанию. Свидетельство тому – Юнармейское движение, в рядах которого сотни мальчишек и девчонок.

Благодаря налаженной поисковой работе – на яшкульской земле до сих пор находят останки воинов.

Имена многих из них - на слуху. Как и имя отважной медсестры Наталии Качуевской. В Москве, в Волгограде и Астрахани есть улицы, носящие ее имя. В Измайловском парке столицы установлен памятник Качуевской. Имя Героя России также начертано на Доске Героев в Пантеоне памяти и скорби на Мамаевом кургане.

Словом, бессмертен подвиг настоящих защитников Родины.