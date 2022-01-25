Сегодня – День защитника Отечества

Это праздник, который объединяет всех, кто дорожит памятью о ратных подвигах нашего народа, кто сейчас защищает Россию. Сегодня чествовали всех военнослужащих и выражали благодарность ветеранам, сражавшимся за свободу и независимость Родины. Их бессмертный подвиг всегда будет примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения стране.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня в Элисте почтили участники митинга. Они возложили цветы и венки к Вечному огню.