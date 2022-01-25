Калмыкия сегодня отправила гуманитарную помощь теперь уже жителям суверенных республик

Это продовольственная продукция калмыцких производителей и товары первой необходимости. Об этом сообщает Глава региона Бату Хасиков. Два КАМАЗа с грузом прибыли в Ростовскую область уже сегодня. Наши соседи приняли наибольшее количество эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Кроме средств личной гигиены – для взрослых и малышей, сотрудники одного из крупных торговых объектов республики собрали продукты питания. Доставят в Ростовскую область беженцам из Донбасса и сельскохозяйственную продукцию известных калмыцких производителей. Это свыше 200 ящиков тушенки, других консервных изделий, более 12 тонн риса.

Уже несколько дней волонтеры из Калмыкии находятся в Ростовской области. Там они помогают в размещении эвакуированных граждан. Активисты молодежных организаций готовы оказывать поддержку любого рода, в которых нуждаются прибывающие в донской регион.

Добровольческие отряды сформированы и в районе. Ребята оказали посильную помощь в погрузке большой партии бытовой техники. Холодильники, микроволновые печи, чайники, которые так необходимы сейчас, также отправят вынужденным переселенцам. В формировании гуманитарного груза, по словам главы администрации Приютненского РМО Байира Путеева, посильный вклад вносят не только предприниматели.

По словам Путеева, 20 тонн груза для беженцев из Донбасса прибудет в Ростов-на-Дону уже сегодня ночью.