В поселке Улан-Эрге Яшкульского района прошел спортивный кросс

Спортивное мероприятие проводилось в память о выпускнике школы Сергее Коваленко, который погиб в Чечне, исполняя воинский долг.



Легкоатлеты принимали участие в соревнованиях на 500, 1000 и 2000 метров. 1 место одержала команда Уттинской школы, второе - Улан-Эрге, а третье – команда из Яшкуля.



Фото: Яшкуль - энкр мини газр