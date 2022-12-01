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28 апреля, 11:37
Новости

В поселке Улан-Эрге Яшкульского района прошел спортивный кросс

В поселке Улан-Эрге Яшкульского района прошел спортивный кросс

Спортивное мероприятие проводилось в память о выпускнике школы Сергее Коваленко, который погиб в Чечне, исполняя воинский долг.

Легкоатлеты принимали участие в соревнованиях на 500, 1000 и 2000 метров. 1 место одержала команда Уттинской школы, второе - Улан-Эрге, а третье – команда из Яшкуля.

Фото: Яшкуль - энкр мини газр

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