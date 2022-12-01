Калмыкия готова к проведению еще одного масштабного мероприятия. Как известно, у нас - самая большая территория пустынь. А фестиваль барханов продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту степного края, привлечет внимание к проблеме опустынивания, посодействует развитию событийного туризма и росту потока отдыхающих.



Как отметил Глава республики, "Фестивали тюльпанов и лотосов, которые с каждым годом собирают все большее число туристов, уже стали брендом региона. Уверены, что наша рекреационная особенность - барханы Черноземельского района - завоюет не меньшую популярность".



Фото: Черноземельский район