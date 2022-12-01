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28 апреля, 11:12
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Фестиваль барханов

Фестиваль барханов

Калмыкия готова к проведению еще одного масштабного мероприятия. Как известно, у нас - самая большая территория пустынь. А фестиваль барханов продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту степного края, привлечет внимание к проблеме опустынивания, посодействует развитию событийного туризма и росту потока отдыхающих.

Как отметил Глава республики, "Фестивали тюльпанов и лотосов, которые с каждым годом собирают все большее число туристов, уже стали брендом региона. Уверены, что наша рекреационная особенность - барханы Черноземельского района - завоюет не меньшую популярность".

Фото: Черноземельский район

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