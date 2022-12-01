О проведении Форума для молодых избирателей Калмыкии

28 апреля 2023 года в рамках 30-летия избирательной комиссии Российской Федерации в Калмыкии прошел Форум молодых избирателей «Молодежь. Выборы. Власть», направленный на повышение правовой культуры, создание условий для участия молодежи в голосовании на выборах, повышение интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными делами.

Форум был организован Избирательной комиссией Республики совместно с Молодежной избирательной комиссией и Калмыцким государственным университетом.

Почетными гостями стали Заместитель председателя НХ(П)РК Сергей Сухинин, врио Руководителя Администрации Главы РК Кирилл Попов, проректор по экономике и инновациям ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б. Городовикова» Эльза Мантаева, председатель Общественной палаты РК Батыр Мучаев.

На церемонии открытия Форума Кирилл Попов поздравил и вручил от имени Главы Республики Калмыкия Б.С. Хасикова памятные подарки победительнице Всероссийской олимпиады школьников «Софиум» Юлии Шулым. Председатель Избирательной комиссии Бембя Чужаев вручил Юлии Благодарственное письмо за активное участие и победу в олимпиаде.

Также он отметил и высоко оценил работу наставника Юлии - педагога Приютненского лицея Ольгу Сергиенко, ученики которой не раз занимают призовые места и представляют нашу республику в финале олимпиады «Софиум» в г. Москве.

В основной части Форума с докладами выступил Председатель Общественной палаты РК Батыр Мучаев, член Избиркома Калмыкии Елена Крылова и секретарь Наталья Федорченко.

В завершении мероприятия члены Молодежной избирательной комиссии РК Саглара Анханова и Надежда Ходжинова провели с участниками Форума деловую игру по избирательному праву и процессу «Молодежь. Выборы. Власть».





Информация представлена Избирательной комиссией Республики Калмыкия.