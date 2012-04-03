В селе Троицкое скоро откроется новая школа

В пригородном селе Троицкое уже в предстоящем учебном году откроет свои двери новая школа на 528 мест. Ввод этого объекта пришлось отодвинуть на несколько месяцев из-за сложностей, связанных с пандемией. Сейчас работы ведутся в ускоренном темпе. Внутренние отделочные работы, монтаж и установка оборудования, позади - прокладка коммуникаций. Это завершающий этап строительства. На трёх просторных этажах здания разместятся 44 больших светлых кабинета.

Строительство началось в 2019 году. Проект предусматривает всё необходимое для инклюзивного образования. Пандусы, поручни, широкие дверные проёмы, гусеничные подъёмники для перемещения на верхние этажи для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Уже закуплено и завезено оборудование и для пищеблока. Плиты, холодильники, мармиты, шкафы, стеллажи, столы и стулья. Активно и с пользой ребята смогут проводить время в просторных холлах, спортзале, бассейне. Школа, по словам строителей, готова на 95%.

А сразу после завершения внутренних работ начнётся благоустройство прилегающей территории. На 4 гектарах разместятся беговая дорожка, зона ГТО, 2 волейбольные площадки, баскетбольная и игровая. Предусмотрена также территория для занятий гимнастикой и игровой комплекс для младших школьников. Уже 1 сентября школа должна распахнуть двери для ребят.

Сейчас в селе Троицкое учатся около полутора тысяч ребят. Три сельских образовательных учреждения работают с большой перегрузкой. В 2 раза - гимназия, в полтора раза - школа имени Жукова. В настоящее время ведётся также приём от желающих трудиться в новой школе. Прежде всего, рабочими местами будут обеспечены местные педагоги. Всего её штат рассчитан на 80 человек.