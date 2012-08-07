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17 февраля, 20:54
НовостиПамять

Поисковое движение создано в следственном комитете России

Поисковое движение создано в следственном комитете России

Распоряжение об этом подписал сегодня руководитель ведомства Александр Бастрыкин. В состав нового поискового движения войдут не только действующие офицеры, но и учащиеся ведомственных образовательных организаций.

Комитет и раньше уделял большое внимание архивно-поисковой деятельности и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, в мае прошлого года был создан Штаб по координации такой работы. Он же будет курировать новое направление.

 В нашем регионе такая работа налажена давно, следственный комитет по Калмыкии уже много лет сотрудничает с Ассоциацией поисковых отрядов республики.

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