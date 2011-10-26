Снежный десант в помощь ветеранам

Сегодня ребята из Республиканского центра молодежи и Волонтеры Победы расчистили дворы ветеранов Великой Отечественной войны и прилегающие к ним территории. Всего 4 адреса посетили добровольцы. Продолжится акция и в последующие дни.

Помощь в уборке сугробов будет оказана труженикам тыла, маломобильным и пожилым гражданам, тем, кто не может самостоятельно справиться со стихией. Большое количество снега, выпавшего за последние несколько дней, доставило немало хлопот жителям частного сектора. В некоторых местах намело почти по колено.

Отметим, социально значимая акция «Снежный десант» проводится в степной столице регулярно. Ее обязательная часть – встреча с ветеранами в этот раз не состоялась в связи с пандемией.