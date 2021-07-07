В поселке Татал Юстинского района открылась детская площадка

Помимо детской игровой зоны здесь также предусмотрены тренажеры, спортивный комплекс, баскетбольный щит, лавочки и урны. Новые возможности местным ребятам удалось предоставить благодаря программе "Инициативное бюджетирование". Администрация Татальского СМО подала заявку на участие и прошла конкурсный отбор.

Помощь была оказана со стороны глав КФХ, работников животноводческих стоянок и местных жителей.



