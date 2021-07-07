Сегодня «Единая Россия» подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Республики Калмыкия

Это Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения участия политических партий в наблюдении за проведением выборов различного уровня на территории РФ между Председателем Общественной палаты Калмыкии Дмитрием Халхиновым и Секретарем Калмыцкого регионального отделения партии «Единая Россия» Анатолием Козачко.

По словам Анатолия Козачко, соглашение подписывается уже не в первый раз. «Согласно документу, стороны организуют оперативный обмен информацией и общественный контроль за соблюдением прав граждан. За прозрачностью предстоящих выборов проследят подготовленные независимые наблюдатели. Партия «Единая Россия» открыта, мы очень уважаем подобные общественные инициативы».

Дмитрий Халхинов дополнил: «В сентябре этого года в России пройдут выборы в Государственную Думу РФ восьмого созыва. В Калмыкии будет также организован процесс на избирательных участках, который будет проходить в течение трех дней. С наблюдателям будет проведена подготовительная работа».

Напомним, 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нем, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их в онлайн. Все участники предвыборной кампании - кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов - должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.