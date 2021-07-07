Молодёжь Калмыкии может принять участие в проектном форуме «СЕЛИАС - 2021»

Его планируют провести в августе в Астрахани, если позволит эпидситуация. Это площадка для самореализации, обмена лучшими практиками, выявления и поддержки проектов, направленных на благоустройство территорий. В этот раз будут обсуждать вопросы формирования комфортной городской среды. "Селиас - 2021" включает в себя три профиля – Архитекторы и дизайнеры, Творческий и Гражданский форумы. Регистрацию можно пройти до 15 августа на сайте Росмолодежи.