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27 июля, 18:07
НовостиМолодёжная политика

Молодёжь Калмыкии может принять участие в проектном форуме «СЕЛИАС - 2021»

Молодёжь Калмыкии может принять участие в проектном форуме «СЕЛИАС - 2021»

Его планируют провести в августе в Астрахани, если позволит эпидситуация. Это площадка для самореализации, обмена лучшими практиками, выявления и поддержки проектов, направленных на благоустройство территорий. В этот раз будут обсуждать вопросы формирования комфортной городской среды. "Селиас - 2021" включает в себя три профиля – Архитекторы и дизайнеры, Творческий и Гражданский форумы. Регистрацию можно пройти до 15 августа на сайте Росмолодежи.

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