В поселке Розенталь Городовиковского района завершается капитальный ремонт сельского дома культуры

Работы в рамках нацпроекта "Культура" стартовали там в конце февраля. Летом производилась замена кровли, окон и всех коммуникаций, внутренняя и внешняя отделка помещения, благоустройство прилегающей территории.



Теперь в доме культуры появится трансформируемый зрительный зал с эстрадой на 115 мест, библиотека и зона творческой деятельности. В результате перепланировки, здание оборудовано вестибюлем, появилась гардеробная. Подробнее расскажем в дневном выпуске Вестей.



Фото: tegrk.ru