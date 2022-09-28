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24 ноября, 09:28
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Методист республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Игорь Абрамов представляет Калмыкию в международном патриотическом форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства"

Методист республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Игорь Абрамов представляет Калмыкию в международном патриотическом форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства"

Он проходит в эти дни в Ростове-на-Дону. Эксперты в области истории, культуры, а также представители ветеранских и патриотических объединений рассказывают школьникам и молодежи страны о миссии России по сохранению исторической памяти в борьбе с фашизмом и нацизмом.

Фото из соцсетей Центра туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08.

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