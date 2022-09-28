Методист республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Игорь Абрамов представляет Калмыкию в международном патриотическом форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства"

Он проходит в эти дни в Ростове-на-Дону. Эксперты в области истории, культуры, а также представители ветеранских и патриотических объединений рассказывают школьникам и молодежи страны о миссии России по сохранению исторической памяти в борьбе с фашизмом и нацизмом.



Фото из соцсетей Центра туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08.