Профилактика противопожарной безопасности

В целях соблюдения норм и правил в селе Тундутово провели межведомственный профилактический рейд. В ходе мероприятия рабочие группы посетили места проживания многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.



Они провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Также участники рейда осмотрели техническое состояние отопительных печей, котлов, электросчетчиков и электроприборов.



Фото: https://08.mchs.gov.ru/