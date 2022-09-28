24 ноября, 08:36
Профилактика противопожарной безопасности
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В целях соблюдения норм и правил в селе Тундутово провели межведомственный профилактический рейд. В ходе мероприятия рабочие группы посетили места проживания многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.
В целях соблюдения норм и правил в селе Тундутово провели межведомственный профилактический рейд. В ходе мероприятия рабочие группы посетили места проживания многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.
Они провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Также участники рейда осмотрели техническое состояние отопительных печей, котлов, электросчетчиков и электроприборов.
Фото: https://08.mchs.gov.ru/