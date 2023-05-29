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31 мая, 11:53
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В поселке Песчаный Приютненского района прошел турнир по рукопашному бою

В поселке Песчаный Приютненского района прошел турнир по рукопашному бою

Он был посвящен памяти воинов, погибших в ходе спецоперации. По итогам соревнований в командном зачете победили представители клуба “Ермак” из Ростовской области. Второе место заняли спортсмены патриотического клуба “Морпехи”, третье – Военно-спортивного клуба «Юный Спецназовец». А уроженцы поселка Песчаный - Саид Омаров и Элистина Очирова - завоевали первые места. Серебро получили Адьян Бадма-Халгаев, Айлана Лиджиева и Курбан Багандов, бронзу – Алтн Будаев и Наран Пахомкин. Ребята почтили память погибших в ходе СВО минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приютненского района.

Фото: Приютненский район

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