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31 мая, 13:17
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Более 400 км дорог приведены в регионе в нормативное состояние

Более 400 км дорог приведены в регионе в нормативное состояние

Это за четыре года реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги». Сообщил в своём телеграмм-канале Глава Калмыкии Бату Хасиков. «Все это самым прямым образом влияет на рост экономики любого региона и государства.

На этом фоне развиваются наши дорожные предприятия, увеличивается количество рабочих мест, растет потребность в специалистах», - подчеркнул руководитель республики. И выразил благодарность руководителю Федерального дорожного агентства Роману Новикову.

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