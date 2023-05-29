Учителя образовательных организаций могут подать документы на присуждение премии Главы Калмыкии

Об этом сообщает региональное Министерство науки и образования. Участники должны соответствовать определённым критериям, в том числе - иметь стаж педагогической деятельности не менее трех лет, работать в общеобразовательной организации.

Отметим, учителя, получившие денежное поощрение, имеют право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет. конкурсный отбор начнётся 1 июня.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия