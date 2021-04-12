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5 мая, 16:05
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В поселке Найнтахн Целинного района состоялся шахматный турнир среди детей

В поселке Найнтахн Целинного района состоялся шахматный турнир среди детей

Состязание приурочено к предстоящему празднованию Дня великой Победы, его провели  в память об ушедших на фронт односельчанах. Всего из этих мест было призвано 168 человек.

 В соревнованиях приняли участие 6 команд из трех районов: Целинного, Кетченеровского и Сарпинского. Юные шахматисты продемонстрировали навыки ведения шахматных баталий, полученные в течение учебного года.

Первое место завоевали команда Троицкой средней школы №1. Второе место заняли ученики местной школы. Замкнули тройку призеров воспитанники Центра детского творчества села Троицкое.

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