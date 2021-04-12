Редкое и удивительное искусство мастера Виктора Дорджиева

В Калмыкии начинается туристический сезон. Гостей ждут достопримечательности, просторная степь и вкусная кухня. А вот с сувенирами помогут местные ремесленники. Их не так много, но они трудятся над разнообразием своего творчества не покладая рук. Например, резчики по кости. Правда, в Калмыкии всего один профессиональный мастер. И работает он за троих. Ему есть, чем поразить любого путешественника.

Что такое кость в понимании скотовода и простого обывателя – это отход, излишки, участь которых - утилизация. Но, как оказалось, при должной обработке они могут воплотиться в настоящие произведения искусства. Кажется, что это волшебство, но кудесник Виктор Дорджиев уверяет, что всё просто - очистил с помощью варки коровью кость, отпилил самую ровную часть. Получается небольшой полый цилиндр. А чтобы получилась заготовка, части его нужно склеить как мозаику. Вот так происходит магия.

Получилась калмыцкая пельмешка. Хотя для профессионала – это, можно сказать, простейший экземпляр. Почти за 40 лет творческого пути он достиг высот в резьбе по бивням мамонта, слона, моржовой кости и даже зубам кашалота. Все эти биоматериалы превращаются в его руках в украшения, шкатулки и статуэтки. Самая ценная – статуэтка «Зая-Пандита» из бивня мамонта и красного дерева. Сам Виктор Дорджиев говорит, что мастерами не рождаются. Рассказывает, что все началось с любимого в школе рисования. Затем– художественная школа, а после армии захотелось чего-то нового.

Так, в 1982 году он окончил Художественное училище имени Васнецова в городе Хотьково и вернулся в Калмыкию, чтобы доказать – здесь тоже можно раскрыть творческий потенциал. Сегодня Виктор Дорджиев сотрудничает со многими мастерами, делится опытом с начинающими, а также занимается благотворительностью. Также он работает над костяными шахматами, что украсят одну из инсталляций в Национальном музее к его столетию.