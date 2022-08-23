13 сентября, 16:12
В поселке Лола установлен карантин по лейкозу КРС
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Об этом сообщили сегодня в региональном управлении ветеринарии. Специалистами городской ветстанции уже проводится необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания.
Об этом сообщили сегодня в региональном управлении ветеринарии. Специалистами городской ветстанции уже проводится необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания.
С начала года это четвертый случай выявления лейкоза на территории республики. Напомним, что это инфекционное заболевание, относящееся к группе неизлечимых. Инкубационный период достаточно большой – до 7 лет. Он может протекать совершенно бессимптомно. При этом корова является вирусоносителем и заражает других особей.
Вирус человеку не передается, но может способствовать накоплению токсинов или канцерогенов в молоке и мясе больных животных, что увеличивает риск развития опухоли у человека.