В поселке Лола установлен карантин по лейкозу КРС

Об этом сообщили сегодня в региональном управлении ветеринарии. Специалистами городской ветстанции уже проводится необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания.



С начала года это четвертый случай выявления лейкоза на территории республики. Напомним, что это инфекционное заболевание, относящееся к группе неизлечимых. Инкубационный период достаточно большой – до 7 лет. Он может протекать совершенно бессимптомно. При этом корова является вирусоносителем и заражает других особей.



Вирус человеку не передается, но может способствовать накоплению токсинов или канцерогенов в молоке и мясе больных животных, что увеличивает риск развития опухоли у человека.