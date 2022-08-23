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13 сентября, 16:25
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Глава Калмыкии стал руководителем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России

Глава Калмыкии стал руководителем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России

Накануне Бату Хасиков принял участие во внеочередной конференции Федерации. Там был принят новый Устав, который соответствует современным реалиям, законодательству и рекомендациям Минюста и Минспорта России.

Кроме того, для более эффективной работы созданы новые органы управления Федерации: Исполнительный комитет, Контрольно-ревизионную комиссию и Высший наблюдательный совет, который Бату Хасиков и возглавил по решению собравшихся.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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