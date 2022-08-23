Глава Калмыкии стал руководителем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России

Накануне Бату Хасиков принял участие во внеочередной конференции Федерации. Там был принят новый Устав, который соответствует современным реалиям, законодательству и рекомендациям Минюста и Минспорта России.



Кроме того, для более эффективной работы созданы новые органы управления Федерации: Исполнительный комитет, Контрольно-ревизионную комиссию и Высший наблюдательный совет, который Бату Хасиков и возглавил по решению собравшихся.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.