В Калмыкии продолжаются республиканские туристские соревнования учащихся

Школьники 15-16 лет состязаются в технике пешеходного туризма. А это вязание узлов, преодоление препятствий с использованием специального туристского снаряжения, переправа через овраг и преодоление разрушенного моста, а также этап бабочка.



Все мероприятия проводятся в рамках реализации подпрограммы противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту. Майор полиции Андрей Богзыков, посетивший первый день соревнований, провел с участниками воспитательную беседу и разъяснил, как нужно себя вести, чтобы не стать жертвой преступления, связанного с незаконным оборотом запрещённых веществ.



Всего участие в соревнованиях принимают 11 команд практически со всех районов Калмыкии. Cудьи оценивают физподготовку, смекалку, знание краеведения и топографии участников. Все мероприятия проходят в Сосновом бору, вблизи поселка Аршан. Завершатся они 15 сентября.



Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.