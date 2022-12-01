  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 мая, 09:58
Новости

В поселке Лазаревский Городовиковского района совместно с МЧС Калмыкии состоялся профилактический рейд со старостами поселка

В поселке Лазаревский Городовиковского района совместно с МЧС Калмыкии состоялся профилактический рейд со старостами поселка

В ходе мероприятия рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в весенне-летний пожароопасный период. Также специалисты провели работу по установке автономных дымовых пожарных извещателей.

Отметим, одно из приоритетных направлений надзорной деятельности - повысить эффективность профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калмыкии.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия