В поселке Лазаревский Городовиковского района совместно с МЧС Калмыкии состоялся профилактический рейд со старостами поселка

В ходе мероприятия рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в весенне-летний пожароопасный период. Также специалисты провели работу по установке автономных дымовых пожарных извещателей.



Отметим, одно из приоритетных направлений надзорной деятельности - повысить эффективность профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калмыкии.



Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия