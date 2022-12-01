17 мая, 09:58
В поселке Лазаревский Городовиковского района совместно с МЧС Калмыкии состоялся профилактический рейд со старостами поселка
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В ходе мероприятия рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в весенне-летний пожароопасный период. Также специалисты провели работу по установке автономных дымовых пожарных извещателей.
В ходе мероприятия рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в весенне-летний пожароопасный период. Также специалисты провели работу по установке автономных дымовых пожарных извещателей.
Отметим, одно из приоритетных направлений надзорной деятельности - повысить эффективность профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калмыкии.
Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия