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17 мая, 10:25
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В Калмыкии выявлено 138 земельных участков и территорий общей площадью – свыше 380 гектаров

В Калмыкии выявлено 138 земельных участков и территорий общей площадью – свыше 380 гектаров

Из них 5 вовлечено в оборот. Напомню, работа проводится в рамках проекта «Земля для стройки». Его цель - выявить территории, пригодные под строительство многоквартирных и индивидуальных домов. Всего по стране было зафиксировано более 30 тыс. земельных участков площадью более 100 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

Фото: Управление Росреестра по Калмыкии

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