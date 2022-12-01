В Калмыкии выявлено 138 земельных участков и территорий общей площадью – свыше 380 гектаров

Из них 5 вовлечено в оборот. Напомню, работа проводится в рамках проекта «Земля для стройки». Его цель - выявить территории, пригодные под строительство многоквартирных и индивидуальных домов. Всего по стране было зафиксировано более 30 тыс. земельных участков площадью более 100 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.



Фото: Управление Росреестра по Калмыкии