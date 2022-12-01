В поселке Коробкин Сарпинского района состоялась спартакиада

Соревнование посвящено подвигу Баатра Бюляева, погибшего в Чечне в апреле 2002 года. Он выполнял боевую задачу по разминированию и восстановлению водозабора в окрестностях Ведено. В короткие сроки саперы справились с заданием и обеспечили подачу воды жителям. Однако они погибли при прохождении опасного участка: по дороге у населенного пункта Шамиль произошел подрыв. Баатра Бюляева посмертно наградили орденом Мужества.

Участниками спартакиады стали учащиеся из семи школ района. Они соревновались в беге, прыжках в длину, метании мяча, эстафете. Победителям вручили памятный кубок, призерам – грамоты.

Фото: Администрация Сарпинского района