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22 мая, 10:37
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Сегодня мобильные группы по борьбе с саранчой продолжат работать в очагах распространения насекомых

Сегодня мобильные группы по борьбе с саранчой продолжат работать в очагах распространения насекомых

Обследование территорий ведется в Приютненском, Целинном и Ики-Бурульском районах. Там, где зафиксировано появление личинок. А это на площади более чем на 100 гектаров. Пораженные очаги сразу обрабатываются ядохимикатами. Ведь уничтожить опасных насекомых нужно на ранних стадиях их развития.

По словам специалистов управления Россельхозцентра, фермерам необходимо вести постоянный мониторинг своих сельхозугодий по выявлению вредителей.

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