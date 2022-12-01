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22 мая, 09:24
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Преподаватели КалмГУ посетили Астраханский госуниверситет

Преподаватели КалмГУ посетили Астраханский госуниверситет

Они обсудили вопросы сотрудничества в образовательной и научной деятельности. Мероприятие состоялось в рамках реализации стратегического проекта «Республика Калмыкия – перекресток культур, туристических путей и гуманитарных проектов». На встрече были затронуты вопросы совместных научных исследований и участия в них студентов.

Астраханская сторона выразила заинтересованность в публикации научных статей в журналах КалмГУ, а также подтвердила готовность к участию в международном научном форуме «Сетевое востоковедение», который состоится осенью 2023 г. на базе главного учебного заведения республики.

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