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26 декабря, 11:52
Новости

В поселке Комсомольский вспоминали знаменитого земляка, Героя Калмыкии Аркадия Манджиева

В поселке Комсомольский вспоминали знаменитого земляка, Героя Калмыкии Аркадия Манджиева

Там прошел памятный митинг, на котором районной музыкальной школе присвоили имя маэстро. Также по инициативе черноземельцев в местном Доме культуры состоялся гала-концерт республиканского фестиваля.

На нем финалисты конкурса исполнили полюбившие всем песни композитора. Прозвучала на родине Аркадия Манджиева и песня "Прощай, наш друг" в исполнении одного из ее авторов – Занды Барашовой.

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