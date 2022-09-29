В поселке Комсомольский вспоминали знаменитого земляка, Героя Калмыкии Аркадия Манджиева

Там прошел памятный митинг, на котором районной музыкальной школе присвоили имя маэстро. Также по инициативе черноземельцев в местном Доме культуры состоялся гала-концерт республиканского фестиваля.



На нем финалисты конкурса исполнили полюбившие всем песни композитора. Прозвучала на родине Аркадия Манджиева и песня "Прощай, наш друг" в исполнении одного из ее авторов – Занды Барашовой.