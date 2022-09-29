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26 декабря, 11:39
Новости

Сегодня на портале Госуслуг будут опубликованы результаты голосования в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства"

Сегодня на портале Госуслуг будут опубликованы результаты голосования в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства"

Предусматривается поэтапная, до 2030 года, установка базовых станций, сетей подвижной радиотелефонной связи в 72-х малочисленных населенных пунктах республики. А лидерами голосования 2022 года стали пять населенных пунктов: села Красный Партизан Яшалтинского и Буранное Лаганского районов, поселки Лола города Элисты и Тавн Гашун Яшкульского района.

Жителям станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая обеспечит устойчивый сигнал к интернету.

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