Сегодня на портале Госуслуг будут опубликованы результаты голосования в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства"

Предусматривается поэтапная, до 2030 года, установка базовых станций, сетей подвижной радиотелефонной связи в 72-х малочисленных населенных пунктах республики. А лидерами голосования 2022 года стали пять населенных пунктов: села Красный Партизан Яшалтинского и Буранное Лаганского районов, поселки Лола города Элисты и Тавн Гашун Яшкульского района.



Жителям станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая обеспечит устойчивый сигнал к интернету.