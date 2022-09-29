26 декабря, 12:07
В Калмыкии продолжается Всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз-2023"
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В рамках проведения Всероссийской акции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с членами Общественного совета республиканского МВД посетили ребят, находящихся на лечении в Республиканском детском противотуберкулезном диспансере Элисты.
В рамках проведения Всероссийской акции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с членами Общественного совета республиканского МВД посетили ребят, находящихся на лечении в Республиканском детском противотуберкулезном диспансере Элисты.
Маленькие пациенты, помимо радостных эмоций, получили сладости и подарочные наборы.
Фото: https://t.me/mvdkalmykia