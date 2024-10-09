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11 октября, 09:50
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Лицеист из Элисты Эрдем Зулаев станет слушателем в центре развития детей «Сириус».

Лицеист из Элисты Эрдем Зулаев станет слушателем в центре развития детей «Сириус».

Всероссийская образовательная программа «Информатика. Регионы» центра «Сириус» пользуется популярностью среди школьников республики. В конкурсном отборе принимают участие ребята 7–9-х классов образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации, кроме Москвы.

Восьмиклассник Эрдем Зулаев Элистинского технического лицея успешно прошёл все этапы отборочных испытаний. С результатом заключительного тура в 467 баллов лицеист получил возможность пройти профильное обучение в образовательном центре «Сириус» с 1 по 24 ноября.

Программа «Информатика. Регионы» включает углубленные занятия программированием, развитие дополнительных знаний и навыков в области цифровых технологий, подготовка к олимпиадам высокого уровня.

Фото: Элистинский технический лицей

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