Лицеист из Элисты Эрдем Зулаев станет слушателем в центре развития детей «Сириус».

Всероссийская образовательная программа «Информатика. Регионы» центра «Сириус» пользуется популярностью среди школьников республики. В конкурсном отборе принимают участие ребята 7–9-х классов образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации, кроме Москвы.

Восьмиклассник Эрдем Зулаев Элистинского технического лицея успешно прошёл все этапы отборочных испытаний. С результатом заключительного тура в 467 баллов лицеист получил возможность пройти профильное обучение в образовательном центре «Сириус» с 1 по 24 ноября.

Программа «Информатика. Регионы» включает углубленные занятия программированием, развитие дополнительных знаний и навыков в области цифровых технологий, подготовка к олимпиадам высокого уровня.

Фото: Элистинский технический лицей